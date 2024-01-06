В Петербурге засидевшегося гостя выкинули в окно после застолья

В одной из квартир центра Санкт-Петербурга праздничное застолье завершилось вызовом экстренных служб. Как передаёт "Фонтанка", 29-летнего мужчину просто выкинули из окна.

По данным издания, происшествие случилось поздним вечером в минувшую пятницу, 5 января. Во время совместных алкогольных посиделок мужчина решил, что его приятелю пора уходить, и выкинул того в окно, расположенное на втором этаже.