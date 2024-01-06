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6 января, 17:22

В Петербурге засидевшегося гостя выкинули в окно после застолья

В Петербурге мужчину после застолья выкинули из окна второго этажа, он выжил

В одной из квартир центра Санкт-Петербурга праздничное застолье завершилось вызовом экстренных служб. Как передаёт "Фонтанка", 29-летнего мужчину просто выкинули из окна.

По данным издания, происшествие случилось поздним вечером в минувшую пятницу, 5 января. Во время совместных алкогольных посиделок мужчина решил, что его приятелю пора уходить, и выкинул того в окно, расположенное на втором этаже.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Почему товарищ так поступил с ним, пока не уточняется.

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Ранее Лайф сообщал, что пьяный 30-летний житель Екатеринбурга выбросил свою годовалую дочь из окна пятого этажа. Суд арестовал его до 2 марта.

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Алексей Соловьёв
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