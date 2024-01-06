Блинкен обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции Фиданом

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.

"Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряжённость в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине, на мировые рынки", — сообщил собеседник агентства.