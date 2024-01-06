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6 января, 16:11

Блинкен обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции Фиданом

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.

"Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряжённость в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине, на мировые рынки", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе встречи также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак. По информации источника, Фидан передал Блинкену, что Анкара ждёт завершения процесса закупки F-16.

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Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа.

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ТАСС / AP / Jonathan Ernst

Александра Мышляева
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