Блинкен обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции Фиданом
Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.
"Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряжённость в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине, на мировые рынки", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе встречи также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак. По информации источника, Фидан передал Блинкену, что Анкара ждёт завершения процесса закупки F-16.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа.
ТАСС / AP / Jonathan Ernst