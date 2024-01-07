Трёхдневный траур объявлен в Бразилии из-за смерти легенды футбола Марио Загалло
Марио Загалло. Обложка © X / Football Tweet
В Бразилии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью 92-летней легенды мирового футбола Марио Загалло. О таком решении в соцсетях объявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.
Также глава государства выразил соболезнования родственникам титулованного спортсмена. По мнению политика, Загалло был не только одним из величайших футболистов и тренеров всех времён, но и настоящим символом Бразилии.
"В память о Марио Жоржи Лобо Загалло в стране объявлен официальный трёхдневный траур", — гласит сообщение.
Напомним, что Загалло скончался в минувшую субботу. Бразильцу принадлежит исторический рекорд: он единственный четырёхкратный чемпион мира по футболу. Дважды спортсмен завоёвывал титул в качестве игрока сборной, ещё дважды — в качестве главного тренера или помощника наставника.
Также днём ранее стало известно о смерти 69-летнего внука Никиты Хрущёва Алексея Аджубея. Родственник первого секретаря ЦК КПСС скончался в своей московской квартире.