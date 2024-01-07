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7 января, 02:42

Трёхдневный траур объявлен в Бразилии из-за смерти легенды футбола Марио Загалло

Марио Загалло. Обложка © X / Football Tweet

Марио Загалло. Обложка © X / Football Tweet

В Бразилии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью 92-летней легенды мирового футбола Марио Загалло. О таком решении в соцсетях объявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Также глава государства выразил соболезнования родственникам титулованного спортсмена. По мнению политика, Загалло был не только одним из величайших футболистов и тренеров всех времён, но и настоящим символом Бразилии.

"В память о Марио Жоржи Лобо Загалло в стране объявлен официальный трёхдневный траур", — гласит сообщение.

Напомним, что Загалло скончался в минувшую субботу. Бразильцу принадлежит исторический рекорд: он единственный четырёхкратный чемпион мира по футболу. Дважды спортсмен завоёвывал титул в качестве игрока сборной, ещё дважды — в качестве главного тренера или помощника наставника.

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Также днём ранее стало известно о смерти 69-летнего внука Никиты Хрущёва Алексея Аджубея. Родственник первого секретаря ЦК КПСС скончался в своей московской квартире.

Илья Пушкарев
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