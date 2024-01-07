ФБР арестовало троих ранее скрывавшихся участников штурма Капитолия

В США агенты ФБР арестовали трёх участников штурма Капитолия, которые ранее скрывались. Об этом сообщило отделение ведомства во Флориде.

Этими людьми оказались Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок и работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. В том числе их обвиняют в нападении на полицейских 6 января 2021 года в Вашингтоне.

"ФБР реализовало три федеральных ордера на арест сегодня рано утром на ранчо в Гроувленде округа Лейк штата Флорида. Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января", — заявили в полевом отделении бюро в городе Тампа.