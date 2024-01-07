ФБР арестовало троих ранее скрывавшихся участников штурма Капитолия
В США агенты ФБР арестовали трёх участников штурма Капитолия, которые ранее скрывались. Об этом сообщило отделение ведомства во Флориде.
Этими людьми оказались Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок и работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. В том числе их обвиняют в нападении на полицейских 6 января 2021 года в Вашингтоне.
"ФБР реализовало три федеральных ордера на арест сегодня рано утром на ранчо в Гроувленде округа Лейк штата Флорида. Подзащитные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января", — заявили в полевом отделении бюро в городе Тампа.
Все трое были объявлены в розыск после того, как они проигнорировали повестки в суд.
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники Дональда Трампа решили взять штурмом Капитолий, произошла в январе 2021 года. Тогда погибло несколько человек, а двое американских полицейских решили свести счёты с жизнью. Уголовное дело о штурме продолжают рассматривать. Так, в сентябре по делу вынесли самый суровый приговор: экс-главарю ультраправой группировки Proud Boys дали 22 года тюрьмы. Разбирательства же по существу в рамках рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия начнутся 4 марта 2024 года.
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