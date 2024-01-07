Разбитая горем мать и жена выступила с просьбой после страшной гибели актёра Оливера с дочерьми

Супруга разбившегося на Карибах актёра Кристиана Оливера выступила с заявлением по поводу авиакатастрофы, которая унесла жизнь её мужа и дочерей. Её сообщение опубликовано пресс-службой компании Wundabar Pilates, в которой работает Джессика Клепсер.

"Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унёсшей жизнь наших любимых членов семьи. Наши дочери — Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) — вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах", — сказала она.

По словам Клепсер, причиной крушения стали проблемы с двигателем, из-за чего одномоторный самолёт актёра и рухнул в воду. Она отметила, что гибель Оливера будут глубоко переживать все его знакомые, и попросила "уважать просьбу семьи о конфиденциальности в это трудное время".