Мэр Кулемзин: Три пациента ранены после удара ВСУ по больнице в Донецке

В Донецке во время обстрела больницы в Ленинском районе пострадали три пациента. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.