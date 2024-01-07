Мэр Кулемзин: Три пациента ранены после удара ВСУ по больнице в Донецке
В Донецке во время обстрела больницы в Ленинском районе пострадали три пациента. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.
Их данные уточняются. Также в больнице повреждены кровля, остекление, теплотрасса, трансформаторная подстанция, газопровод и автомобиль.
Напомним, ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества. Под огнём находился Будëнновский район города, также сообщалось о нескольких прилëтах в центре. Под обстрел попало в том числе и здание больницы.
ТАСС / Даниил Пионтковский