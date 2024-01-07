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7 января, 08:06

Мэр Кулемзин: Три пациента ранены после удара ВСУ по больнице в Донецке

В Донецке во время обстрела больницы в Ленинском районе пострадали три пациента. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

Их данные уточняются. Также в больнице повреждены кровля, остекление, теплотрасса, трансформаторная подстанция, газопровод и автомобиль.

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Напомним, ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку в преддверии Рождества. Под огнём находился Будëнновский район города, также сообщалось о нескольких прилëтах в центре. Под обстрел попало в том числе и здание больницы.

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ТАСС / Даниил Пионтковский

Никита Никонов
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