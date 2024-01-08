Автомобиль с туристами из России рухнул с обрыва на Филиппинах, погибла женщина
Кадры с места ДТП на Филиппинах, где погибла россиянка. Обложка © X / news5ph
На филиппинском острове Себу произошло смертельное ДТП с участием российских туристов. Как сообщает SHOT, погибла женщина, ещё двое мужчин пострадали.
Трагедия случилась 8 января около 15:00 по местному времени (10:00 мск), в районе города Барили. Автомобиль Toyota Vios, в котором находилось трое россиян, вылетел с трассы и рухнул с 60-метрового обрыва на прибрежные скалы. По словам свидетелей, перед трагедией машина резко вильнула на встречку. В результате 43-летняя Ирина скончалась на месте, а её мужа и водителя увезли с различными травмами в больницу.
По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в машине обнаружили три пивные бутылки, пишет местное издание Cebu Daily News. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что на Шри-Ланке в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком погиб россиянин. Он оказался директором компании из Башкирии. Также ещё девять граждан РФ получили различные травмы.