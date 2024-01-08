Автомобиль с туристами из России рухнул с обрыва на Филиппинах, погибла женщина

Трагедия случилась 8 января около 15:00 по местному времени (10:00 мск), в районе города Барили. Автомобиль Toyota Vios, в котором находилось трое россиян, вылетел с трассы и рухнул с 60-метрового обрыва на прибрежные скалы. По словам свидетелей, перед трагедией машина резко вильнула на встречку. В результате 43-летняя Ирина скончалась на месте, а её мужа и водителя увезли с различными травмами в больницу.