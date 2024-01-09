"Мир меняется": Запашный отреагировал на запрет есть собак в Южной Корее

Принятие парламентом Южной Кореи законопроекта о запрете употребления и продажи собачьего мяса является переходом от привычной культуры на европейскую модель. Об этом заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

"Южная Корея идёт по пути европеизации и отхода от своей привычной культуры на более европейскую модель. Сейчас на это дано три года. Я, как человек, любящий собак, это приветствую. Другое дело, я знаю, что в Южной Корее не все с энтузиазмом приняли это решение, потому что поедание мяса собак является их национальной культурой", — сообщил Запашный в разговоре NEWS.ru.

Он добавил, что считает соответствующий законопроект "ожидаемым решением", так как мир меняется.