"Мир меняется": Запашный отреагировал на запрет есть собак в Южной Корее
Запашный поддержал запрет на употребление и продажу собачьего мяса в Южной Корее
Народный артист России Эдгард Запашный. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Принятие парламентом Южной Кореи законопроекта о запрете употребления и продажи собачьего мяса является переходом от привычной культуры на европейскую модель. Об этом заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
"Южная Корея идёт по пути европеизации и отхода от своей привычной культуры на более европейскую модель. Сейчас на это дано три года. Я, как человек, любящий собак, это приветствую. Другое дело, я знаю, что в Южной Корее не все с энтузиазмом приняли это решение, потому что поедание мяса собак является их национальной культурой", — сообщил Запашный в разговоре NEWS.ru.
Он добавил, что считает соответствующий законопроект "ожидаемым решением", так как мир меняется.
Напомним, о намерении принять соответствующий законопроект стало известно в ноябре. По мнению корейского депутата Ю Ый Дона, употребление собачатины идёт вразрез с возрастающей популярностью этих животных в качестве питомцев. Кроме того, гастрономический обычай, считает он, вредит международному имиджу страны. А 9 января стало известно, что парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса. Он касается разведения, забоя животных в целях употребления в пищу и распространения их мяса в коммерческих целях.