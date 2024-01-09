Натуропат раскрыла, почему мы часто болеем после новогодних праздников и как этого избежать

Многие хронические заболевания часто обостряются после новогодних праздников. Объясняется это просто: в эти дни мы много едим, много пьём, практически не вылезаем из-за стола, словом, резко меняем свой образ жизни в сторону, противоположную от ЗОЖ. Чтобы свести риск последствий для организма к минимуму, натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова советует сразу после новогодних торжеств изменить питьевой режим: по 1–2 стакана воды по утрам натощак и дальше в течение дня за полчаса до еды и через час после помогут очищению от токсинов, которые накопились за праздничные дни.

"Плавно переходим к лёгкой пище. Добавляем в рацион побольше салатов с приставкой "пп", овощей, фруктов и зелени. Также не забываем про ферменты и пробиотики. Они помогут кишечнику переварить оливье и селёдку под шубой, восстановить кишечный микробиом", — советует собеседница портала "Страсти".

Следом необходимо запустить лимфу, чтобы восстановить обменные процессы в организме. Екатерина Новикова не рекомендует сразу после праздников срочно в спортзал и подвергать организм серьёзным нагрузкам, но вот сделать упор на прогулки и танцы, на её взгляд, было бы верно. Не менее важно, по мнению натуропата, наладить сон. Она советует первые дни рабочей недели ложиться раньше, чем обычно, чтобы скорее вернуть свой привычный ритм. Спать нужно в полной тишине, темноте и прохладе — тогда сон, говорит Новикова, будет куда более качественным и продуктивным.

"И самое главное — не забывайте о хорошем настроении! Если с этим проблемы, стоит поработать со стрессом. Используйте, например, медитации или дыхательные техники, чтобы восстановить своё психологическое равновесие", — добавила специалист.