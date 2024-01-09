Эксперт рассказала, что будет с ценами на новостройки в начале года Эксперт Решетникова: Новостройки в России в начале 2024 года подорожают на 5–7% 9 января, 16:03 Новостройки в России в начале 2024 года подорожают на 5–7%. Обложка © Shutterstock

Новостройки в России в первые месяцы 2024 года могут подорожать примерно на 5–7%. Как указала эксперт Татьяна Решетникова, после сообщений об очередном снижении компенсации за выдачу льготных ипотечных кредитов банкам, кредитные организации стали объявлять о введении комиссии, которую будут выплачивать застройщики за оформление ипотеки для клиентов.

"С одной стороны, за счёт более низких ставок по ипотечным кредитам новостройки выглядят более привлекательными для потенциальных покупателей, с другой — комиссионное вознаграждение банкам большинство девелоперов будут вынуждены закладывать в стоимость своих объектов", — отметила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова в беседе с Ura.ru.

По её словам, чтобы компенсировать комиссионное вознаграждение банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, стоимость квартиры должна быть увеличена на 5,25% или на 6,72%. При этом гендиректор ГК "Техзор" Андрей Бородкин считает, что из-за повышения первоначального взноса спрос на новое жильё снизится, а вот объёмы строительства — нет.

Как сообщал Лайф, ранее Правительство РФ повысило первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых — с 20 до 30%. Увеличение касается программ льготного ипотечного кредитования на покупку жилплощади в новостройках, строительства частного дома или приобретения земельного участка для его постройки. Эта инициатива направлена на повышение качества кредитов. При этом сообщалось, что льготную ипотеку могут продлить в регионах со слабым спросом.

Авторы Никита Осипов