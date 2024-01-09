Продолжительность жизни в России в 2045 году может составить 84,5 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2045 году при оптимистичном сценарии составит 84,5 года. Об этом свидетельствует демографический прогноз Росстата, составленный на основе результатов Всероссийской переписи населения 2021 года (без учёта новых регионов).

Так, демографы представили три варианта прогноза до 2046 года: низкий (консервативный), средний и высокий (оптимистичный).

Так, в низком варианте в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России составит 73,1 года, в среднем — 73,4 года, в высоком — 74,2 года. В 2045 году в низком варианте прогноза эта цифра увеличится до 77,1 года (мужчины — 72,6, женщины — 81,4), в среднем — 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), в высоком — 84,5 года (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).