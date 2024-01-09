Поможет не подхватить болезни: Врач объяснила, почему в Южной Корее запретили есть собак
Нутрициолог Гусакова: Запрет на собачатину в Южной Корее поможет сохранить здоровье
Нутрициолог Вероника Гусакова считает, что запрет на собачье мясо, который одобрили власти Южной Кореи, является обоснованным шагом с точки зрения здоровья и этики. Специалист подчеркнула, что это решение поможет предотвратить риск передачи паразитов и болезней.
"С точки зрения здоровья употребление собачатины представляет определённый риск, так как собаки могут быть носителями паразитов, таких как эхинококк и трихинеллы, что влечёт серьёзные заболевания у людей", — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, продолжила Гусакова, собаки могут переносить бешенство, которое может передаваться через потребление мяса. По её словам, некоторые страны запрещают есть собак в целях заботы о благополучии животных.
Как указала нутрициолог, употребление собачьего мяса зачастую связано с низким уровнем дохода людей и отсутствием альтернативного источника пищи для некоторых категорий граждан. Однако в настоящее время есть альтернативные и более безопасные источники белка — и необходимости в употреблении собачатины нет.
Как сообщал Лайф, о намерении принять законопроект, запрещающий есть собак, стало известно в ноябре прошлого года. По мнению корейского депутата Ю Ый Дона, употребление собачатины идёт вразрез с возрастающей популярностью этих животных в качестве питомцев. Он также считает, что гастрономический обычай вредит международному имиджу страны. А 9 января стало известно, что Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса. Он касается разведения, забоя животных в целях употребления в пищу и распространения их мяса в коммерческих целях.
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