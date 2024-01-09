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9 января, 16:51

Завершено расследование по делу о смерти певицы Шинейд О’Коннор

BBC: Смерть ирландской певицы Шинейд О’Коннор наступила по естественным причинам

Шинейд О’Коннор. Обложка © Getty Images / Rob Ball

Шинейд О’Коннор. Обложка © Getty Images / Rob Ball

В Великобритании коронер подтвердил, что смерть ирландской певицы Шинейд О’Коннор наступила естественным путём. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на опубликованное заявление должностного лица.

"Я подтверждаю, что О’Коннор умерла по естественным причинам. Таким образом, вовлечённость коронера в это дело завершена", — указано там.

Коронер — это должностное лицо в Великобритании, расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти.

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Напомним, что певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет 26 июля 2023 года. Последний душераздирающий пост в "Твиттере" вокалистка опубликовала 17 июля прошлого года, выложив архивную фотографию с сыном Шейном, который покончил с собой в январе 2022 года.

Дарья Нарыкова
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