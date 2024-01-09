Завершено расследование по делу о смерти певицы Шинейд О’Коннор
BBC: Смерть ирландской певицы Шинейд О’Коннор наступила по естественным причинам
Шинейд О’Коннор. Обложка © Getty Images / Rob Ball
В Великобритании коронер подтвердил, что смерть ирландской певицы Шинейд О’Коннор наступила естественным путём. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на опубликованное заявление должностного лица.
"Я подтверждаю, что О’Коннор умерла по естественным причинам. Таким образом, вовлечённость коронера в это дело завершена", — указано там.
Коронер — это должностное лицо в Великобритании, расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти.
Напомним, что певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет 26 июля 2023 года. Последний душераздирающий пост в "Твиттере" вокалистка опубликовала 17 июля прошлого года, выложив архивную фотографию с сыном Шейном, который покончил с собой в январе 2022 года.