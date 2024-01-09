Завершено расследование по делу о смерти певицы Шинейд О’Коннор

В Великобритании коронер подтвердил, что смерть ирландской певицы Шинейд О’Коннор наступила естественным путём. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на опубликованное заявление должностного лица.

"Я подтверждаю, что О’Коннор умерла по естественным причинам. Таким образом, вовлечённость коронера в это дело завершена", — указано там.