В Анкаре раскрыли планы Турции и ООН о поставках продовольствия нуждающимся странам

Турция и ООН занимаются разработкой предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам. Анкара контактирует с Россией. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в турецкой столице, который принимает участие в переговорном процессе.

"Со стороны ООН в координации с нами готовится ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной", — говорится в сообщении.