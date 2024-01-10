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10 января, 06:16

В Анкаре раскрыли планы Турции и ООН о поставках продовольствия нуждающимся странам

Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, контактируют с РФ

Турция и ООН занимаются разработкой предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам. Анкара контактирует с Россией. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в турецкой столице, который принимает участие в переговорном процессе.

"Со стороны ООН в координации с нами готовится ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной", — говорится в сообщении.

По его словам, возобновить зерновую сделку в её первоначальном виде в настоящее время "очень сложно", однако "усилия Анкары продолжаются".

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Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа.

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Ян Поланин
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