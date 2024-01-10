Виноват суровый климат: Учёные выяснили, кто из россиян стареет быстрее всех

Жители Крайнего Севера стареют быстрее других россиян из-за негативного влияния климата, выяснили учёные из ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Исследование проводилось с участием якутов, чей биологический возраст оказался на три-четыре года выше, чем у жителей европейской части России.

По словам автора работы, замдиректора Института биологии старения ННГУ Михаила Иванченко, скорость старения якутов учёные измерили при помощи восьми моделей эпигенетических часов. По итогам исследования отклонения нашли в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.

"Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счёт скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации — ускоренное старение", — отметил он.

Как отметила руководитель научно-исследовательского центра Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова Раиса Захарова, адаптивные перестройки у коренных якутов говорят о напряжении всех систем организма и иногда резервы организма истощались уже к 45 годам.

На данный момент учёные заняты определением эпигенетического возраста сотрудников компаний, приехавших в Якутию из регионов европейской части России. Более того, сравнив биомаркеры приезжих и местного населения, исследователи хотят создать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма для медицины и предприятий региона. По словам Иванченко, теперь учёные знают, какие гены связаны с ускоренным старением в экстремальном климате.