Россиянам назвали причины исчезновения курицы из магазинов

Повода для беспокойства из-за отсутствия в некоторых российских магазинах курицы нет. При доставке возникли связанные с погодой логистические сбои, однако мясо вернётся на прилавки в должном количестве уже на этой неделе, так как продукт практически на 100% российский. Об этом сообщил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отметил, что в ряде известных торговых точек Подмосковья дефицита мяса нет. По его мнению, в пропаже курицы в магазинах действительно виновата погода, ведь при непрекращающемся снегопаде довезти товар довольно тяжело. Вторая причина — традиционное падение спроса после длинных новогодних праздников, поэтому торговые сети, как считает специалист, могли специально закупать меньше мяса.