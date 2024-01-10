Россиянам назвали причины исчезновения курицы из магазинов
Эксперт Анфиногенов: Беспокоиться из-за отсутствия в магазинах курицы не стоит
Повода для беспокойства из-за отсутствия в некоторых российских магазинах курицы нет. При доставке возникли связанные с погодой логистические сбои, однако мясо вернётся на прилавки в должном количестве уже на этой неделе, так как продукт практически на 100% российский. Об этом сообщил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.
Доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отметил, что в ряде известных торговых точек Подмосковья дефицита мяса нет. По его мнению, в пропаже курицы в магазинах действительно виновата погода, ведь при непрекращающемся снегопаде довезти товар довольно тяжело. Вторая причина — традиционное падение спроса после длинных новогодних праздников, поэтому торговые сети, как считает специалист, могли специально закупать меньше мяса.
"Мощной вспышки экспорта не было. Об этом бы все знали. Импорта особо тоже. На самом деле я призываю выводы не делать, просто подождать, посмотреть, что будет дальше", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
Как сообщал Лайф, на отсутствие курицы в соцсетях жаловались жители Екатеринбурга, Самары и Челябинска. Владелец "Перекрёстка" и "Пятёрочки" обвинил морозы в исчезновении курицы с прилавков, однако эксперт уверен, что причина не в этом. В X5 Group подчеркнули, что проблем с продукцией нет, и пообещали в ближайшее время восстановить график поставок.
ТАСС / Антон Вергун