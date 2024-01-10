Львице – мясо, бойцам – ноуты: Запашный с подарками навестил "Эспаньолу" и её талисман в зоне СВО

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный приехал в расположение добровольческого батальона "Эспаньола" в зоне спецоперации (СВО), чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня со своим товарищем Виталием Гогунским приехал сюда [в расположение батальона "Эспаньола"] увидеть всё своими глазами и погрузиться в некую проблематику. Я вижу, что для ребят очень важно, чтобы животное оставалось с ними, это их талисман", — подчеркнул Запашный.

Российские военные спасли львицу Киару из городского зоопарка весной 2022 года, когда происходил штурм Мариуполя. Директор Московского цирка поделился, что животное живёт в вольере на площади, которая превышает установленную государством норму. Для львицы полезно постоянное общение с людьми. Кроме того, бойцы планируют выделить для хищницы отдельный бассейн, а может быть, к ней и подселят кого-то в будущем, уточнил Запашный.

Он добавил, что привёз с собой около 100 килограммов мяса для львицы и ноутбуки для бойцов батальона.

"Оказаться в подразделении, где служат футбольные фанаты, настоящие мужики, крепкие парни, которые отвечают за свои слова, защищают нашу Родину, — для меня это большая честь", — подчеркнул он.