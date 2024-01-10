"Санитаров!": Захарову повеселило бахвальство Зеленского о его "украинской интуиции"
Захарова: На "украинскую интуицию" Зеленского можно положиться, ожидая санитаров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Владимир Зеленский. Обложка © t.me / MID_Russia, © president.gov.ua
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой поведал, что, согласно его "украинской интуиции", с Россией якобы можно справиться, если продолжить борьбу. Это высказывание повеселило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. В своём телеграм-канале она иронично заметила, что с такой интуицией остаётся только ждать санитаров.
"О, да! Эта знаменитая "украинская интуиция Зеленского". Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров!" — написала дипломат.
Как сообщал Лайф, 10 января Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву для встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики. На повестке — интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, вопросы безопасности. Далее он отправится в Таллин. В день визита Зеленского небо над городом решили закрыть, воздушные цели приказано сбивать.