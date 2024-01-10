"Санитаров!": Захарову повеселило бахвальство Зеленского о его "украинской интуиции"

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой поведал, что, согласно его "украинской интуиции", с Россией якобы можно справиться, если продолжить борьбу. Это высказывание повеселило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. В своём телеграм-канале она иронично заметила, что с такой интуицией остаётся только ждать санитаров.