Путин: Сегодняшняя ключевая ставка ЦБ России носит временный характер

"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде — она всё-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка (Эльвира Набиуллина. — Прим. Лайфа) об этом говорит, и эксперты говорят", — отметил Путин.

15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом рост ВВП, по оценкам ЦБ, превысит 3%. При этом глава ведомства Эльвира Набиуллина позже заявила, что решение о повышении ключевой ставки, по её мнению, было запоздалым и начать этот процесс нужно было ещё весной 2023 года.