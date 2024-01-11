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11 января, 06:24

Путин: Сегодняшняя ключевая ставка ЦБ России носит временный характер

Ключевая ставка, установленная Центробанком России на уровне 16%, — это временная мера. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

Президент России проводит встречу с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. Видео © LIFE

"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде — она всё-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка (Эльвира Набиуллина. — Прим. Лайфа) об этом говорит, и эксперты говорят", — отметил Путин.

Он добавил, что ситуация будет меняться по мере решения вопросов, связанных с подавлением инфляции.

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15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом рост ВВП, по оценкам ЦБ, превысит 3%. При этом глава ведомства Эльвира Набиуллина позже заявила, что решение о повышении ключевой ставки, по её мнению, было запоздалым и начать этот процесс нужно было ещё весной 2023 года.

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Максим Плетнёв
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