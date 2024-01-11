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11 января, 07:35

Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года

Доллар сегодня утром снизился в цене, впервые с 29 декабря прошлого года опустившись ниже 89 рублей. Это следует из данных Мосбиржи.

В 9:41 по московскому времени на бирже было зафиксировано снижение на 0,39%. Цена доллара в тот момент составляла 88,99 рубля. Через 14 минут доллар находился уже на отметке в 88,94 рубля. Евро тем временем показал снижение до 97,78 рубля, а юань подешевел на 0,1% — до 12,396 рубля.

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Как писал Лайф, ещё 4 января доллар торговался по цене в 91,94 рубля. Причём такое значение также было зафиксировано на снижении.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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