Адвокат перечислила 5 законных способов получить прибавку к зарплате Адвокат Шадыева: Роста зарплаты можно добиться, повышая образовательный уровень 11 января, 10:15 Роста зарплаты можно добиться, повышая образовательный уровень. Обложка © Shutterstock

Многие наёмные сотрудники недовольны своим уровнем зарплаты. Это и неудивительно: цены и потребности растут, а того дохода, что был прежде, уже не хватает на покрытие текущих нужд. Но как получить прибавку к зарплате законными методами? Об этом Лайфу рассказала адвокат Замира Шадыева.

1. Совместительство

Увеличить уровень зарплаты можно, совмещая свою должность с какой-нибудь другой и получая таким образом ещё от 0,25 до 1 ставки. Многие сотрудники так и делают, трудовым законодательством работа по совместительству не запрещена. Однако надо понимать, что, во-первых, в организации должны присутствовать условия для совместительства, во-вторых, совместительство будет отбирать остатки свободного времени и сил. Замира Шадыева Адвокат

2. Повышение в должности

Вертикальная мобильность по карьерной лестнице — один из лучших способов увеличения заработной платы. Так, став из "младшего сотрудника" "старшим сотрудником", вы неизбежно выиграете в заработной плате. Но добавятся и обязанности, будет больше внимания к работе со стороны начальства, так как и общаться с руководством вам придётся больше, чем прежде. Не исключено, что отвечать теперь вы будете и за свою работу, и за работу "того парня", предупреждает собеседница Лайфа.

3. Повышение результативности работы

Работая эффективнее, чем остальные сотрудники, вы сможете аргументированно рассчитывать на материальное вознаграждение ваших усилий. Если вам и не повысят зарплату, то по крайней мере будут регулярно начислять премии, что очень сильно влияет на размер годового дохода. Кроме того, в ваших интересах заняться и продвижением самого себя внутри компании, выстраивая имидж незаменимого и сверхценного сотрудника, которого потерять дороже, чем повысить ему заработную плату.

4. Повышение образовательного уровня

В некоторых организациях на уровень зарплаты влияет повышение образовательного уровня сотрудника. Больше всего это заметно в образовательных учреждениях: профессор получает больше доцента, доцент — больше преподавателя без учёной степени. Однако и в коммерческих компаниях зарплата может повышаться в связи с прохождением курсов по переподготовке и повышению квалификации, присвоением профессиональных разрядов и категорий.

5. Попросить самим, пригрозив увольнением

Можно обратиться к руководству с аргументированным предложением повысить вам зарплату в связи с увеличением зарплат в отрасли, на аналогичных должностях, пригрозив уволиться в случае отказа. Как говорит Шадыева, иногда компания не повышает зарплату просто потому, что вы не настаиваете.

А ранее россиянам объяснили, как прожить "безденежный январь" до следующей зарплаты. Дело в том, что выплаты за декабрь работники получают заранее (в конце года, а не в январе) и, как правило, в это же время её тратят в связи с праздниками.