Аргентина получила заманчивое предложение от России по МУС

Новым аргентинским властям следует задуматься о целесообразности дальнейшего участия в деятельности Международного уголовного суда. Соответствующий призыв сделал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Дипломат напомнил, что МУС давно стал инструментом Запада для решения своих эгоистических проблем. Неоднократно обвинения суда в адрес политических лидеров усложняли процесс мирного разрешения конфликтов по всему миру, подчеркнул он.

"Сегодня Аргентина переживает большие перемены, связанные с волей новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит проанализировать, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в своё время Россия", — заявил Феоктистов в статье для газеты Perfil.