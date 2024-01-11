Аргентина получила заманчивое предложение от России по МУС
Посол Феоктистов призвал Аргентину пересмотреть членство в МУС по примеру России
Новым аргентинским властям следует задуматься о целесообразности дальнейшего участия в деятельности Международного уголовного суда. Соответствующий призыв сделал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Дипломат напомнил, что МУС давно стал инструментом Запада для решения своих эгоистических проблем. Неоднократно обвинения суда в адрес политических лидеров усложняли процесс мирного разрешения конфликтов по всему миру, подчеркнул он.
"Сегодня Аргентина переживает большие перемены, связанные с волей новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит проанализировать, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в своё время Россия", — заявил Феоктистов в статье для газеты Perfil.
Напомним, что 17 марта прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ МИД России назвал решение МУС "ничтожным", а МВД объявило судей в розыск.
ТАСС / IMAGO / Klaus Rainer Krieger