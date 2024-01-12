Нашли крайнего: США решили наказать Залужного за неудачи ВСУ, сняв ответственность с себя

США в 2022 году не позволили главкому ВСУ Валерию Залужному, чей план поддерживал и Владимир Зеленский, наступать на Крым, а сейчас идёт перекладывание ответственности за неудачу в военных действиях. Своим взглядом на текущую ситуацию с "Царьградом" поделился политолог Сергей Маркелов.

По его словам, в начале 2022 года отношения Киева и Вашингтона переживали конфетно-букетный период: украинцы верили, что смогут переломить ход СВО, а американцы полагали, что коль у русских что-то не сложилось, то можно повернуть события в желаемое ими русло. Сейчас же идёт поиск виноватых в том, что оптимизм 2022 года превратился в пшик и контрнаступление в 2023-м провалилось.

Поэтому, считает политолог, и была обнародована информация про "план Залужного": таким образом американцы посылают сигнал, что они хорошие, сильные, белые и пушистые и всегда давали украинскому руководству правильные советы. Но те действовали наперекор, не по-партнёрски. Из-за этого казацкого драйва и отрыва от реальности они сегодня имеют то, что имеют.

А дела у Незалежной обстоят неважно: ресурсов нет, страну раздирают внутриполитические склоки, от неё устали все западные партнёры. То есть всё обстоит совсем не так, как ожидалось в 2022 году.

"Другими словами, сейчас идёт переписывание зон ответственности и переписывание степени виноватости в том, что сегодня всё так в этом конфликте", — считает политолог.