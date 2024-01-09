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Залужный хотел провести "дерзкую" операцию в Крыму, но её забраковали США

BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США были против

9 января, 14:45
Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный хотел провести "дерзкое контрнаступление" на Крым в 2022 году. Но США этот план не поддержали, поскольку не были уверены, что ВСУ этот манёвр по зубам. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова под названием "Наши враги исчезнут" (Our Enemies Will Vanish).

"Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские силы в Крыму", — цитирует издание выдержки из книги.

Трофимов также пишет, что и сам Залужный, и Владимир Зеленский выступали за "дерзкое контрнаступление" в направлении Азовского моря, но американские чиновники с осторожностью относились к плану, поскольку Киев ранее не смог продемонстрировать способность к наступлению. Журналист также приводит слова чиновника Пентагона, который предрекал ВСУ разгром, если они "откусят больше, чем они смогут прожевать".

"Возлагали надежды": Планы НАТО по Крыму привели к катастрофе, пишут СМИ
"Возлагали надежды": Планы НАТО по Крыму привели к катастрофе, пишут СМИ

Напомним, в июле прошлого года глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени зайдут в Крым". Также захват полуострова "гарантировал" министр обороны Незалежной Рустем Умеров. В Крыму на это ответили, что и Владимир Зеленский, и остальные представители киевского режима смогут посетить полуостров только в качестве арестантов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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