Турчак: ЕР проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

Партия "Единая Россия" проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"В "Единой России" 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках: в наших штабах общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомах", — написал Турчак в телеграм-канале.

Он рассказал, что в удалённые территории, где нет возможности приехать и оставить подпись, поедут волонтёры, которые помогут людям. Турчак отметил, что параллельно в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе.