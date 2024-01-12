Турчак: ЕР проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
Партия "Единая Россия" проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"В "Единой России" 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках: в наших штабах общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомах", — написал Турчак в телеграм-канале.
Он рассказал, что в удалённые территории, где нет возможности приехать и оставить подпись, поедут волонтёры, которые помогут людям. Турчак отметил, что параллельно в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала число кандидатов в президенты РФ. Участие в голосовании примут 11 человек, трое из которых — самовыдвиженцы. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил о намерении пойти на новый срок. В поддержку самовыдвижения Путина собрано уже более 1,8 млн подписей.
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