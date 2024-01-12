Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 23 ноября 2023 года
Сегодня утром курс доллара опустился ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи. В последний раз аналогичные показатели фиксировались 23 ноября прошлого года.
В 11:30 по московскому времени курс доллара составлял 87,87 рубля, снизившись на 0,81%. В 11:42 он поднялся до 88,04 рубля. Курс евро в этот день составил 96,77 рубля, а юаня — 12,227 рубля.
Ранее Лайф писал, что накануне, 11 января, курс доллара опускался ниже 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. А 4 января текущего года торговался по цене в 91,94 рубля.