Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей

Сегодня утром курс доллара опустился ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи. В последний раз аналогичные показатели фиксировались 23 ноября прошлого года.

В 11:30 по московскому времени курс доллара составлял 87,87 рубля, снизившись на 0,81%. В 11:42 он поднялся до 88,04 рубля. Курс евро в этот день составил 96,77 рубля, а юаня — 12,227 рубля.