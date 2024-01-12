МОК оборвал связь с Россией после жалобы на беззаконие со сменой гражданства олимпийцами
В ОКР сообщили, что МОК прервал коммуникацию по смене гражданства спортсменами РФ
Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил взаимодействие с Олимпийским комитетом России (ОКР) по вопросу смены российского гражданства тремя спортсменами ради участия в Олимпийских играх в Париже без согласия ОКР. Об этом сообщил глава российского комитета Станислав Поздняков, его цитирует РИА "Новости".
"Да, ОКР просил разъяснения, но МОК прекратил всякую коммуникацию по этому вопросу", — прояснил ситуацию Поздняков.
Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о том, что исполком МОК одобрил смену гражданства девятью атлетами в преддверии Олимпийских игр в Париже, в числе которых три россиянина — два велогонщика и борец. Российские спортсмены стали гражданами Израиля, Сербии и Франции. Исполком ОКР в ответ на это заявил, что комитет не разрешал менять гражданство трём российским спортсменам, а МОК нарушает свою юрисдикцию.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON