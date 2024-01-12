МОК оборвал связь с Россией после жалобы на беззаконие со сменой гражданства олимпийцами

Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил взаимодействие с Олимпийским комитетом России (ОКР) по вопросу смены российского гражданства тремя спортсменами ради участия в Олимпийских играх в Париже без согласия ОКР. Об этом сообщил глава российского комитета Станислав Поздняков, его цитирует РИА "Новости".