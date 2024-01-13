Небензя уверен, что США не остановятся на однодневных бомбёжках Йемена

Удары США и их союзников по территории Йеменской Республики являются нарушением Устава ООН, никакого оправдания им быть не может. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Одно дело — защищать коммерческое судоходство, атаки на которые недопустимы, и совершенно иное — непропорционально и незаконно бомбить другое государство", — сказал дипломат, добавив, что агрессивные действия коалиции противоречат статье 2 Устава ООН.

Постпред считает, что "никакого легитимного мандата" для бомбёжки суверенного Йемена не существует, тем более смешно говорить о праве на самооборону "за тысячу миль от собственных границ". Кроме того, статья 51 Устава ООН, на которую ссылаются "западные коллеги", не может применяться к ситуации с коммерческими судами. То есть право на самооборону не задействуется для обеспечения свободы судоходства. Санкции ООН на применение силы по главе 7 устава тоже не было.

Вашингтон останавливаться на достигнутом не собирается, Белый дом уже предупредил о возобновлении военных действий, если там "усмотрят новые угрозы". По мнению дипломата, и угрозы, и реагирование США будут определять "без малейшей оглядки на международное право". В результате действий англосаксонского тандема и сателлитов "ситуация на и без того горящем Ближнем Востоке" расшатается ещё сильнее.

"Призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США без мандата ООН нападения на Йемен. Разделяем высказанные нашими региональными партнёрами озабоченности в этой связи и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке", — сказал Небензя.