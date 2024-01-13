"Она отказала, это и зацепило": Стало известно, как чаще всего россияне находят спутника жизни

Четверти россиян (26%) найти вторую половину помогли друзья или знакомые. Об этом говорят результаты опроса 5,5 тысячи наших соотечественников, проведённого kp.ru в социальных сетях и мессенджерах.

"Познакомил общий знакомый во время студенчества. Позвал её на вечернюю дискотеку, а она отказала мне. Вот это и зацепило, до этого никто никогда не отказывал. 35 лет вместе", — поделился своим опытом зрелый респондент.

У 18% опрошенных знаковая встреча, переросшая в любовь на всю жизнь, произошла на работе. Случайно познакомились на улице 14% участников исследования, 12% повстречались в школе или институте, 7% нашли друг друга в Интернете, а 6% были знакомы с детства — ходили в один детский сад или вместе играли во дворе. 2% нашли друг друга благодаря общему занятию или хобби. Ну а 5% выбрали вариант "другое" и порадовали своими зигзагами судьбы: тут и влюблённость в соседа, и невозможность устоять перед девушкой друга.

"На лестничной площадке познакомились с мужем. Мне было 17, а ему 20. Вот уже 33 года вместе и в горе, и в радости", — ответила одна из опрошенных.