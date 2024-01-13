Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки и познакомил её с пилотажными группами
Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил желание 15-летней девочки Саши, которая мечтала познакомиться с пилотажными группами. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 15-летней Саши. Видео © t.me / Минобороны России
Благодаря министру Саша вместе с юнармейским отрядом побывала на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой лётной смены в 2024 году. В ходе поездки она познакомилась с лётчиками пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", а также посидела в кабине истребителей.
На память девочке даже подарили лётный комбинезон и защитный шлем с автографами. А уже после радостная Саша вместе с членами экипажей и выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища пообщалась с главой МО по видеосвязи.
А ранее участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" принял президент России Владимир Путин. Глава государства исполнил мечту восьмилетней девочки с особенностями здоровья. Благодаря ему Кристина из Южно-Сахалинска смогла побывать на озере Байкал. После поездки российский лидер созвонился с девочкой и расспросил её о впечатлениях.
t.me / Минобороны России