Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки и познакомил её с пилотажными группами

Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил желание 15-летней девочки Саши, которая мечтала познакомиться с пилотажными группами. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 15-летней Саши. Видео © t.me / Минобороны России

Благодаря министру Саша вместе с юнармейским отрядом побывала на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой лётной смены в 2024 году. В ходе поездки она познакомилась с лётчиками пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", а также посидела в кабине истребителей.