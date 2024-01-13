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13 января, 07:39

Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки и познакомил её с пилотажными группами

Глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил желание 15-летней девочки Саши, которая мечтала познакомиться с пилотажными группами. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 15-летней Саши. Видео © t.me / Минобороны России

Благодаря министру Саша вместе с юнармейским отрядом побывала на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой лётной смены в 2024 году. В ходе поездки она познакомилась с лётчиками пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", а также посидела в кабине истребителей.

На память девочке даже подарили лётный комбинезон и защитный шлем с автографами. А уже после радостная Саша вместе с членами экипажей и выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища пообщалась с главой МО по видеосвязи.

Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарил детям ж/д станцию и гитару
Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарил детям ж/д станцию и гитару

А ранее участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" принял президент России Владимир Путин. Глава государства исполнил мечту восьмилетней девочки с особенностями здоровья. Благодаря ему Кристина из Южно-Сахалинска смогла побывать на озере Байкал. После поездки российский лидер созвонился с девочкой и расспросил её о впечатлениях.

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t.me / Минобороны России

Николь Вербер
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