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9 января, 14:11

"Узнаёшь меня?": Путин позвонил девочке, мечтавшей побывать на Байкале

Путин позвонил восьмилетней Кристине, мечтавшей побывать на Байкале

Президент России Владимир Путин созвонился с 8-летней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, чья мечта побывать на Байкале была исполнена в рамках акции "Ёлка желаний".

"Кристина, добрый день. Узнаёшь меня?" — начал президент разговор.

Глава государства расспросил Кристину, где она уже побывала и понравилось ли ей. Путин также пообщался с родителями девочки. На прощание Кристина поблагодарила президента за исполнение мечты, поздравила его с Новым годом и Рождеством.

Путин позвонил восьмилетней Кристине, мечтавшей побывать на Байкале. Видео © LIFE

Напомним, Кристина Син из Южно-Сахалинска мечтала увидеть озеро Байкал и благодаря главе государства и акции "Ёлка желаний" она смогла там побывать. В начале января школьница вместе с родителями прилетела в Иркутскую область. В рамках путешествия девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в музее "Тальцы". Также для семьи Син провели экскурсию в посёлок Листвянка, Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук и познакомили с эндемиками самого глубокого озера планеты — нерпами.

Ксюша из Петербурга не сразу поверила в то, что Путин снял с "Ёлки желаний" именно её шар
Ксюша из Петербурга не сразу поверила в то, что Путин снял с "Ёлки желаний" именно её шар

Президент снял с "Ёлки желаний" открытки ещё двух детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Так, 13-летняя школьница из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей и это сбылось. Ради телефонного разговора с Ксюшей президент прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Также благодаря российскому лидеру сбылась мечта 11-летнего мальчика из Костромской области — Никита хотел побывать в Эрмитаже.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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