"Узнаёшь меня?": Путин позвонил девочке, мечтавшей побывать на Байкале

Президент России Владимир Путин созвонился с 8-летней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, чья мечта побывать на Байкале была исполнена в рамках акции "Ёлка желаний".

"Кристина, добрый день. Узнаёшь меня?" — начал президент разговор.

Глава государства расспросил Кристину, где она уже побывала и понравилось ли ей. Путин также пообщался с родителями девочки. На прощание Кристина поблагодарила президента за исполнение мечты, поздравила его с Новым годом и Рождеством.

Путин позвонил восьмилетней Кристине, мечтавшей побывать на Байкале. Видео © LIFE