"Узнаёшь меня?": Путин позвонил девочке, мечтавшей побывать на Байкале
Путин позвонил восьмилетней Кристине, мечтавшей побывать на Байкале
Президент России Владимир Путин созвонился с 8-летней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, чья мечта побывать на Байкале была исполнена в рамках акции "Ёлка желаний".
"Кристина, добрый день. Узнаёшь меня?" — начал президент разговор.
Глава государства расспросил Кристину, где она уже побывала и понравилось ли ей. Путин также пообщался с родителями девочки. На прощание Кристина поблагодарила президента за исполнение мечты, поздравила его с Новым годом и Рождеством.
Путин позвонил восьмилетней Кристине, мечтавшей побывать на Байкале. Видео © LIFE
Напомним, Кристина Син из Южно-Сахалинска мечтала увидеть озеро Байкал и благодаря главе государства и акции "Ёлка желаний" она смогла там побывать. В начале января школьница вместе с родителями прилетела в Иркутскую область. В рамках путешествия девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в музее "Тальцы". Также для семьи Син провели экскурсию в посёлок Листвянка, Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук и познакомили с эндемиками самого глубокого озера планеты — нерпами.
Президент снял с "Ёлки желаний" открытки ещё двух детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Так, 13-летняя школьница из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей и это сбылось. Ради телефонного разговора с Ксюшей президент прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Также благодаря российскому лидеру сбылась мечта 11-летнего мальчика из Костромской области — Никита хотел побывать в Эрмитаже.
LIFE