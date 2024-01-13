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В поведении Буданова заметили кардинальное изменение

Эксперт Корнейчук заявил, что Буданов перестал говорить о захвате Крыма Украиной

13 января, 17:04
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Anadolu

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Anadolu

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов перестал уверять, что ВСУ обязательно захватят Крым. Об этом заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире ютуб-канала "Да, это так".

"Давайте вспомним, о чём Буданов говорил ещё полгода назад: о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее", — напомнил эксперт.

Теперь же глава украинской разведки сменил риторику и всё чаще из его уст звучат нерадостные для Украины прогнозы, отметил политолог. Так, Буданов стал рассказывать о неудачах ВСУ в ходе наступлений, а также о хорошем вооружении российских солдат и большом количестве у РФ ударных беспилотников.

По мнению Корнейчука, украинцев подводят к мысли о возможной заморозке конфликта, уклончиво добавляя, что Киев может и не выдержать столь долгого военного и экономического противостояния с Москвой.

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Напомним, в июле 2023 года Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени уже зайдут в Крым". В августе он пообещал новые удары по полуострову и заявил, что киевские власти хотят уничтожить в Крыму всё российское. Мечтать о захвате российского полуострова Буданов продолжил и в октябре прошлого года. В конце декабря в Киеве попытались оправдать его заявления о несостоявшемся вторжении в Крым, назвав слова главы украинской разведки инструментом влияния.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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