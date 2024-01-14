Перспективы мрачны: Киеву вынесли тревожный приговор из-за океана

Американские журналисты напомнили, что в 2024 году союзники Незалежной не смогут обеспечить её тем уровнем поддержки, который был в 2023-м. При этом поставленная ранее техника была брошена на российские укрепрайоны, так и не сумев добиться поставленных целей.