Перспективы мрачны: Киеву вынесли тревожный приговор из-за океана
NYT: Дефицит людей и оружия делает мрачными военные перспективы Украины
Острая нехватка оружия на фоне сокращения военной помощи со стороны Запада делает мрачными военные перспективы ВСУ. Усугубляется ситуация большими потерями из-за провального контрнаступления. Тревожный для Киева вердикт вынесли авторы газеты The New York Times (NYT).
Американские журналисты напомнили, что в 2024 году союзники Незалежной не смогут обеспечить её тем уровнем поддержки, который был в 2023-м. При этом поставленная ранее техника была брошена на российские укрепрайоны, так и не сумев добиться поставленных целей.
Измотаны и сами военнослужащие, посетовали в NYT. Поредевшие подразделения комплектуются малоопытными новобранцами, которые попросту не смогут противостоять ВС РФ. А дефицит снарядов зачастую вынуждает артиллеристов ВСУ жёстко следить за расходом боеприпасов, заключили в издании.
Тем временем украинские войска свели к нулю активность на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Параллельно десятки бойцов продолжают сдаваться в плен Российской армии, не желая погибать за корыстные интересы Запада.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine