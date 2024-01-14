В "Ахмате" раскрыли смертоносную тактику, парализующую ВСУ под Кременной

Вооружённые силы Украины каждый день предпринимают попытки провести ротацию войск на Кременском участке фронта. За потугами противника круглосуточно наблюдают российские бойцы, которые не позволяют боевикам осуществить задуманное. Об этом РИА "Новости" сообщил командир группы "Аида" спецназа "Ахмат".

По словам военнослужащего, как только беспилотники засекают движение неприятеля, по позициям и маршрутам ВСУ отрабатывает артиллерия. Выжившими занимаются члены группы, которые приближаются к окопам и ликвидируют солдат противника разведзасадой или снайперским огнём.

"Придётся подойти хотя бы метров на 500 до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и, если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить", — поделился собеседник агентства.