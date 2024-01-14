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14 января, 04:52

В Эквадоре освободили всех сотрудников тюрем, взятых в заложники

Военнослужащие Эквадора во время патрулирования улиц. Обложка © ТАСС / EPA / Carlos Durán Araújo

Военнослужащие Эквадора во время патрулирования улиц. Обложка © ТАСС / EPA / Carlos Durán Araújo

В Эквадоре освобождены все захваченные в заложники сотрудники тюрем. Об этом информировала местная служба исполнения наказаний.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, говорится, что благодаря совместной работе ведомства и национальной полиции удалось добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности, пенитенциарного надзора и административных служащих, удерживаемых в нескольких центрах лишения свободы.

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Напомним, что беспорядки начались в Эквадоре 9 января с захвата студии местного телеканала. Кроме того, вооружённые люди открыли беспорядочный огонь по прохожим. В результате столкновений уже погибло десять человек.

Лариса Сафронова
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