В Эквадоре освободили всех сотрудников тюрем, взятых в заложники
Военнослужащие Эквадора во время патрулирования улиц. Обложка © ТАСС / EPA / Carlos Durán Araújo
В Эквадоре освобождены все захваченные в заложники сотрудники тюрем. Об этом информировала местная служба исполнения наказаний.
В сообщении, опубликованном в соцсети X, говорится, что благодаря совместной работе ведомства и национальной полиции удалось добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности, пенитенциарного надзора и административных служащих, удерживаемых в нескольких центрах лишения свободы.
Напомним, что беспорядки начались в Эквадоре 9 января с захвата студии местного телеканала. Кроме того, вооружённые люди открыли беспорядочный огонь по прохожим. В результате столкновений уже погибло десять человек.