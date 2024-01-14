В Эквадоре освободили всех сотрудников тюрем, взятых в заложники

В Эквадоре освобождены все захваченные в заложники сотрудники тюрем. Об этом информировала местная служба исполнения наказаний.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, говорится, что благодаря совместной работе ведомства и национальной полиции удалось добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности, пенитенциарного надзора и административных служащих, удерживаемых в нескольких центрах лишения свободы.