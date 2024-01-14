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14 января, 06:15

Подавляющее большинство немцев недовольны работой Шольца, показал опрос

Bild: Более 70% немцев недовольны работой Шольца

Подавляющее большинство немцев недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца, следует из опроса института INSA, проведённого для Bild. Таким образом на заданный вопрос ответили 72% избирателей — на 3% больше, чем в начале декабря.

"Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо", — подчёркивает издание.

Обратного мнения придерживаются 20% респондентов. Что касается правительства в целом, то его работу негативно оценили 76% граждан, а положительно — лишь 17%. Указывается, что это худший показатель для правящей коалиции с начала её работы в декабре 2021 года.

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Напомним, по данным итальянской газеты La Repubblica, Олаф Шольц может покинуть пост канцлера уже в 2024 году. Потенциальным преемником называется министр обороны Германии Борис Писториус. К слову, его в этой должности хотят видеть большинство немцев.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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