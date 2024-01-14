Подавляющее большинство немцев недовольны работой Шольца, показал опрос

Подавляющее большинство немцев недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца, следует из опроса института INSA, проведённого для Bild. Таким образом на заданный вопрос ответили 72% избирателей — на 3% больше, чем в начале декабря.

Обратного мнения придерживаются 20% респондентов. Что касается правительства в целом, то его работу негативно оценили 76% граждан, а положительно — лишь 17%. Указывается, что это худший показатель для правящей коалиции с начала её работы в декабре 2021 года.