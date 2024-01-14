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14 января, 06:44

В Японии заявили о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, сообщили в пресс-службе береговой охраны Японии. Сторожевые корабли призвали находящиеся в районе суда в случае обнаружения обломков объекта не приближаться к ним и сразу связаться с властями.

Подчёркивается, что, по всей видимости, ракета уже упала. Вероятно, она рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ким Чен Ын с дочкой осмотрели завод по производству ракетных установок
Ким Чен Ын с дочкой осмотрели завод по производству ракетных установок

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к возможной войне с США. По его словам, Штаты предпринимают "беспрецедентные конфронтационные действия" против Северной Кореи. Кроме того, он считает, что объединение с Южной Кореей абсолютно невозможно.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Матвей Константинов
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