В Японии заявили о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, сообщили в пресс-службе береговой охраны Японии. Сторожевые корабли призвали находящиеся в районе суда в случае обнаружения обломков объекта не приближаться к ним и сразу связаться с властями.
Подчёркивается, что, по всей видимости, ракета уже упала. Вероятно, она рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к возможной войне с США. По его словам, Штаты предпринимают "беспрецедентные конфронтационные действия" против Северной Кореи. Кроме того, он считает, что объединение с Южной Кореей абсолютно невозможно.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon