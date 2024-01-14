МИД КНР: Тайваньский вопрос и дальше является внутренним делом Китая
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая независимо от изменений, происходящих на острове. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР по результатам выборов на Тайване.
"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится", — указано в заявлении.
В министерстве добавили, что политика Пекина по защите принципа единого Китая не изменится. Кроме того, в МИД пояснили, что КНР продолжит противодействовать независимости Тайваня и принципу "один Китай, один Тайвань".
Напомним, выборы на Тайване состоялись 13 января. Большинство голосов досталось кандидату от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик заявил, что готов встать на защиту острова от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом для решения вопроса он намерен использовать переговоры.
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