МИД КНР: Тайваньский вопрос и дальше является внутренним делом Китая

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая независимо от изменений, происходящих на острове. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР по результатам выборов на Тайване.



"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится", — указано в заявлении.