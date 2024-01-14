Путин заявил, что весной или летом планирует посетить Якутию
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует весной или летом посетить Якутию. Фрагмент интервью публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале. Глава государства признался, что в прошлый раз этому помешала нелётная погода.
Путин заявил, что весной или летом планирует посетить Якутию. Видео © Telegram / Зарубин
"В Якутии бывал не один раз. Сожалею, что не смог добраться, просто самолёт не садится. Потому что минус 50 — воздух замерзает, это [создаёт] эффект очень низкого тумана. Может быть, весной или летом. Посмотрим, планы побывать там есть", — сказал он.
Российский лидер напомнил, что Якутия богата минеральными ресурсами и интересными, талантливыми людьми. В планах у него — посещение музыкальной школы, а также общение с местным населением, чтобы узнать его проблемы.
Напомним, Владимир Путин признался, что планировал поездку в Якутию, но отложил её из-за нелётной погоды. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит регион. По его словам, погода может отложить планы российского лидера, но не поменять их.