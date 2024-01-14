Путин заявил, что весной или летом планирует посетить Якутию

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует весной или летом посетить Якутию. Фрагмент интервью публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале. Глава государства признался, что в прошлый раз этому помешала нелётная погода.

"В Якутии бывал не один раз. Сожалею, что не смог добраться, просто самолёт не садится. Потому что минус 50 — воздух замерзает, это [создаёт] эффект очень низкого тумана. Может быть, весной или летом. Посмотрим, планы побывать там есть", — сказал он.