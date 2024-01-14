"Понимаешь, как люди живут": Путин заявил, что рад недавней поездке на Чукотку
Путин признался, что рад поездке на Чукотку, чтобы лично узнать проблемы граждан
Президент России Владимир Путин признался, что рад недавней поездке на Чукотку. По словам главы государства, это важно, чтобы лично узнать проблемы населения удалённого региона. Фрагмент беседы с главой государства публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Путин признался, что рад поездке на Чукотку. Видео © Telegram / Зарубин
"Далеко, конечно... Я давно собирался там побывать, и я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда своими собственными глазами посмотришь", — сказал российский лидер.
Путин привёл в пример свою поездку по зимнику от аэропорта Анадыря до самого города, находящегося на другом конце залива. Именно в такие моменты, отметил он, "начинаешь понимать, как люди живут" и какие проблемы региона требуют первоочередного решения. Поэтому такие поездки нужны, считает российский президент.
Напомним, 10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Глава государства передвигался по удалённому региону на снегоболотоходе и за день успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ознакомился с местными овощами и ценами на привозные, а также провести встречу с представителями общественности Анадыря. В разговоре с ними российский лидер связал с бюрократическими сбоями задержки в выплатах ветеранам СВО и назвал главное достижение России за 2023 год.
LIFE / Павел Баранов