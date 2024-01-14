"Понимаешь, как люди живут": Путин заявил, что рад недавней поездке на Чукотку

Президент России Владимир Путин признался, что рад недавней поездке на Чукотку. По словам главы государства, это важно, чтобы лично узнать проблемы населения удалённого региона. Фрагмент беседы с главой государства публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин признался, что рад поездке на Чукотку. Видео © Telegram / Зарубин

"Далеко, конечно... Я давно собирался там побывать, и я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда своими собственными глазами посмотришь", — сказал российский лидер.