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14 января, 09:29

"Начнётся охота": В США предсказали незавидную судьбу F-16 на Украине

Подполковник США Квятковски: ВС России начнут охоту на F-16 на Украине

ВС России откроют охоту на поставленные Украине F-16, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски. Она напомнила, что эти истребители могут нести оружие, способное бить вглубь территории РФ, а Киев уже показал, что готов расширить зону конфликта.

"Украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы... В общем, на них будут охотиться", — отметила эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По её мнению, отсутствие опыта использования самолётов F-16 в боевых действиях у украинских пилотов повлияет на их выживаемость в боях с российскими войсками.

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Напомним, по данным издания Berlingske, поставки Украине датских истребителей F-16 задерживаются до конца второго квартала 2024 года. В ВСУ тем временем отказываются в это верить.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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