"Начнётся охота": В США предсказали незавидную судьбу F-16 на Украине

ВС России откроют охоту на поставленные Украине F-16, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски. Она напомнила, что эти истребители могут нести оружие, способное бить вглубь территории РФ, а Киев уже показал, что готов расширить зону конфликта.

"Украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы... В общем, на них будут охотиться", — отметила эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.