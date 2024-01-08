Цель для российской ПВО: В Германии назвали условие для начала нового наступления ВСУ

Украина может предпринять ещё одну попытку наступления, но для этого ей сперва необходимо получить обещанные Норвегией истребители F-16. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Прогноз сделал журналист газеты Альфред Хакенсбергер. По его мнению, основное внимание ВСУ могут акцентировать на Крыме.