Цель для российской ПВО: В Германии назвали условие для начала нового наступления ВСУ
Welt: Украина может пойти в новое наступление после получения истребителей F-16
Украина может предпринять ещё одну попытку наступления, но для этого ей сперва необходимо получить обещанные Норвегией истребители F-16. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Прогноз сделал журналист газеты Альфред Хакенсбергер. По его мнению, основное внимание ВСУ могут акцентировать на Крыме.
"От украинского плацдарма на Днепре (имеются в виду Крынки. — Прим. Лайфа) до Крыма всего около 60 километров. С развёртыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению", — считает автор публикации.
Впрочем, с Хакенсбергером согласны не все. К примеру, французский генерал Жан-Поль Паломеро указал на утрату Украиной поддержки Запада, из-за которой Киев может потерпеть поражение на поле боя уже в этом году. А другой французский военный, полковник Пер де Йонг, допустил, что боеприпасов у ВСУ хватит лишь на ближайший месяц. Что же касается тех самых F-16, то недавно стало известно, что Дания на полгода отложила их поставку Украине. А те, что дойдут, едва ли справятся с российскими крылатыми и баллистическими ракетами, уверен полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер.
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