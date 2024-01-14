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14 января, 09:59

В Сеуле раскрыли подробности о запущенной КНДР ракете

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности 14 января

Баллистическая ракета, которую запустили военнослужащие КНДР 14 января, относится к классу ракет средней дальности. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Сегодня примерно в 14:55 (08:55 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря была запущена одна, как оценивается, баллистическая ракета средней дальности", — заявили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.

К такому классу относятся ракеты с дальностью от 3 до 5,5 тысячи километров. В Сеуле назвали испытания ракеты угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове, а также пообещали "решительно реагировать на любые провокации Пхеньяна".

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Напомним, 14 января Северная Корея впервые в новом году запустила баллистическую ракету. Об этом сообщили в Минобороны Японии. По данным ведомства, ракета преодолела 500 км, достигнув максимальной высоты 50 км, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. При этом, по информации южнокорейских военных, ракета пролетела около тысячи километров. В предыдущий раз КНДР запустила МБР ("Хвасон-18") в декабре.

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Дарья Нарыкова
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