В Сеуле раскрыли подробности о запущенной КНДР ракете

Баллистическая ракета, которую запустили военнослужащие КНДР 14 января, относится к классу ракет средней дальности. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Сегодня примерно в 14:55 (08:55 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря была запущена одна, как оценивается, баллистическая ракета средней дальности", — заявили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи.

К такому классу относятся ракеты с дальностью от 3 до 5,5 тысячи километров. В Сеуле назвали испытания ракеты угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове, а также пообещали "решительно реагировать на любые провокации Пхеньяна".