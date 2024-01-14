Китай выразил протест Японии из-за поздравлений с победой нового главы Тайваня

Китай выразил решительный протест в связи с поздравлением, которое Япония направила новому главе Тайваня Лаю Циндэ. Об этом говорится в сообщении Посольства КНР в Токио.

Вместе с тем в Пекине призвали Токио переосмыслить "историю своего вторжения на Тайвань" и не создавать помех для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для китайско-японских отношений.