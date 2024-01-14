Китай выразил протест Японии из-за поздравлений с победой нового главы Тайваня
Лай Циндэ. Обложка © Getty Images / Annabelle Chih
Китай выразил решительный протест в связи с поздравлением, которое Япония направила новому главе Тайваня Лаю Циндэ. Об этом говорится в сообщении Посольства КНР в Токио.
"Соответствующие действия являются серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая, серьёзным нарушением принципа "одного Китая", — указано в заявлении дипмиссии.
Вместе с тем в Пекине призвали Токио переосмыслить "историю своего вторжения на Тайвань" и не создавать помех для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для китайско-японских отношений.
Напомним, президентские выборы на Тайване состоялись 13 января. Большинство голосов досталось кандидату от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик заявил, что готов встать на защиту островного государства от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом для решения вопроса он намерен использовать переговоры.