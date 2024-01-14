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14 января, 14:44

На Украине запаниковали из-за невозможности произвести достаточно оружия

Министр Камышин: Производство на Украине не покроет потребности в вооружении

Украина никогда не покроет потребности в вооружении за счёт своего производства. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

"Наши объёмы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, так как наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран Евросоюза вместе", — отметил он.

Камышин добавил, что труднее всего ситуация обстоит с производством артиллерийских боеприпасов, так как их компоненты, по его словам, являются "дефицитной позицией в мире".

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Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что армии необходимо в три раза больше беспилотников, чем обещают в Киеве. Также он пожаловался, что на Украине не налажено производство снарядов. Тем временем в США заявили, что Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине. Речь идёт о кассетных снарядах.

Обложка ©

Getty Images / Philipp Schulze / picture alliance

Никита Осипов
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