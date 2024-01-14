На Украине запаниковали из-за невозможности произвести достаточно оружия
Министр Камышин: Производство на Украине не покроет потребности в вооружении
Украина никогда не покроет потребности в вооружении за счёт своего производства. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.
"Наши объёмы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, так как наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран Евросоюза вместе", — отметил он.
Камышин добавил, что труднее всего ситуация обстоит с производством артиллерийских боеприпасов, так как их компоненты, по его словам, являются "дефицитной позицией в мире".
Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что армии необходимо в три раза больше беспилотников, чем обещают в Киеве. Также он пожаловался, что на Украине не налажено производство снарядов. Тем временем в США заявили, что Россия сменила тактику и сделала бесполезным американское оружие на Украине. Речь идёт о кассетных снарядах.
Getty Images / Philipp Schulze / picture alliance