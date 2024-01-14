На Украине запаниковали из-за невозможности произвести достаточно оружия

Украина никогда не покроет потребности в вооружении за счёт своего производства. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

"Наши объёмы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, так как наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран Евросоюза вместе", — отметил он.

Камышин добавил, что труднее всего ситуация обстоит с производством артиллерийских боеприпасов, так как их компоненты, по его словам, являются "дефицитной позицией в мире".