В МИД РФ назвали страну, куда уходят выделяемые Киеву деньги
Захарова: Выделяемые Киеву деньги возвращаются властям США
Деньги, которые выделяют Киеву власти США, возвращаются обратно в Вашингтон. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"Чем же могут Соединённые Штаты помочь Украине? Только деньги выделять на это. А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде", — указала дипломат.
Напомним, в Белом доме официально заявили о прекращении военных поставок на Украину в связи с расходованием бюджетных средств. Собранный на последние деньги пакет оружия и техники уже отправлен Киеву, и возобновления помощи стоит ждать только в том случае, если такое решение поддержит американский Конгресс. Владимир Зеленский в ответ обвинил США в лишениях украинских пенсионеров.
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