"Газпром" второй день подряд обновляет рекорд по суточным поставкам газа в России

"Газпром" в субботу, 13 января, второй день подряд устанавливает рекорд по суточным поставкам газа по единой системе газоснабжения России. Об этом сообщает пресс-служба отечественного холдинга.

Так, 13 января потребителям было поставлено 1 814,7 миллиона кубометров газа. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января 2024 года — тогда "Газпром" поставил 1 788,3 миллиона кубов. До этого рекорд держался почти десять лет: 30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 миллиона кубометров голубого топлива.

"Продолжающийся рост потребления газа связан с усилившимися холодами. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градуса", — рассказали в пресс-службе "Газпрома".