Власти Мальдив призвали Индию вывести воинский контингент

Власти Мальдивских Островов призвали Индию вывести своих военных с территории республики до 15 марта. Об этом сообщает мальдивская газета Sun Online со ссылкой на помощника по государственной политике администрации президента страны Абдуллу Назима Ибрагима.

"Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации", — сказал Ибрагим, добавив, что глава республики официально попросил Индию вывести войска до 15 марта.

Индийские военные на Мальдивах обслуживают радиолокационные станции и самолёты наблюдения, а также помогают патрулировать экономическую зону республики. Они находятся на островах с 1988 года, после того как армия Индии по запросу тогдашнего лидера Мальдив Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с группировкой "Тигры освобождения Тамил-Илама", которая предприняла попытку переворота. Это тамильское повстанческое движение пыталось добиться создания независимого государства Тамил-Илам на территории соседней Шри-Ланки. В 2009 году оно было распущено после Четвёртой Иламской войны (2006–2009).