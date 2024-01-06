Премьер Ирака ас-Судани заявил о выводе иностранных войск после авиаудара США

Власти Ирака начинают процесс вывода оставшихся иностранных войск с территории страны. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани, пишет Reuters.

На следующий день после того, как в результате американского авиаудара в Багдаде был убит влиятельный командир проиранской группировки Муштак аль-Джавари, ас-Судани выразил своё недовольство. Иракские власти указали на неприемлемость таких ударов, отметив, что группировка аль-Джавари активно участвовала в борьбе с ИГИЛ*.

"Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке", — говорится в заявлении офиса премьер-министра.

В настоящее время в Ираке находится около 2500 военных из международной миссии. Их целью является подготовка местных солдат и предотвращение нападения ИГИЛ*.