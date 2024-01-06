Премьер Ирака ас-Судани заявил о выводе иностранных войск после авиаудара США
Власти Ирака начинают процесс вывода оставшихся иностранных войск с территории страны. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани, пишет Reuters.
На следующий день после того, как в результате американского авиаудара в Багдаде был убит влиятельный командир проиранской группировки Муштак аль-Джавари, ас-Судани выразил своё недовольство. Иракские власти указали на неприемлемость таких ударов, отметив, что группировка аль-Джавари активно участвовала в борьбе с ИГИЛ*.
"Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке", — говорится в заявлении офиса премьер-министра.
В настоящее время в Ираке находится около 2500 военных из международной миссии. Их целью является подготовка местных солдат и предотвращение нападения ИГИЛ*.
В последние месяцы американские силы в Ираке и Сирии подвергаются массированным ударам, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. А 8 декабря Посольство США в "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке. В Вашингтоне призвали Багдад расследовать этот инцидент и наказать виновных. Затем США ударили по нескольким объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" и связанных с ней организаций на территории Ирака.
* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.
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