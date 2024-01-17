Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану

Путин заявил, что Россию победить невозможно

"Ну не придурки?!": Путин отчитал Украину за упущенный шанс на заключение мира с Россией

Путин призвал надзорные органы не "хватать", а беречь россиян от ошибок

Путин: Сила духа защитников нашего Отечества поражает

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю возросла на 78%

Путин назвал чиновников Донбасса и Новороссии стальными людьми

Пропавший после "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота

Парламент Эстонии отказался от демонтажа "Бронзового солдата"

Два российских Ту-95МС с кортежем из Су-35 и Су-30 семь часов патрулировали Японское море

День нарушения новогодних обещаний, День музейного селфи, Зосима-пчельник: праздники и приметы 17 января

На сегодняшний день, 17 января 2024 года, в России приходится несколько неофициальных праздников. Так, один из них посвящён судьбе новогодних обещаний, второй — юным изобретателям, а в третий проводится забавная музейная акция.

16 января, 21:01
17 января отмечается День нарушения новогодних обещаний. Обложка © Freepik / yanalya

17 января отмечается День нарушения новогодних обещаний. Обложка © Freepik / yanalya

День нарушения новогодних обещаний

17 января забавный праздник можно отметить в России и других странах — День нарушения новогодних обещаний (Ditch New Year`s Resolution Day). Несколько фактов о нём.

  • Это международный неофициальный праздник.
  • Появился в США, откуда распространился по миру.
  • Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 17 января.
  • Придуман, чтобы сократить бремя предпраздничных обещаний.

Уже не ясно, кто придумал в США праздник под названием День нарушения новогодних обещаний. Очевидно, он пришёлся многим по вкусу и стал интернациональным. Основная его идея — чтобы человек в этот день мог позволить себе нарушить обещание, данное перед Новым годом. Ведь, честно говоря, многие из нас из без того далеко не всё обещанное себе выполняют, а тут есть для этого "официальный" повод.

5 новогодних обещаний, которые вы не должны давать себе ни при каких обстоятельствах
5 новогодних обещаний, которые вы не должны давать себе ни при каких обстоятельствах

Вот и психологи говорят: если вы действительно чего-то хотите, вам не нужно ждать новогодней ночи. Данное перед боем курантов обещание вряд ли ценнее любого другого. Да и большинство новогодних обещаний не сбываются просто потому, что в них нет конкретики. Лучше отказаться от пустых слов и составить конкретный план с разбитием на мелкие шаги: так его будет проще выполнять. А ещё новогодняя ночь — это про большое количество приятных эмоций. Будучи в хорошем настроении, мы можем наобещать себе многое, даже несбыточное. А затем эти цели могут оказаться совсем "чужими". День нарушения новогодних обещаний — повод подумать обо всём этом.

День детских изобретений

17 января отмечается День детских изобретений. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

17 января отмечается День детских изобретений. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

17 января в России отмечается добрый праздник под названием День детских изобретений (Kid Inventors’ Day). Рассказываем о нём.

  • Это неформальный международный праздник.
  • Второе название — День детей-изобретателей.
  • Отмечается ежегодно 17 января.
  • Установлен, чтобы чествовать юных гениев и побуждать детей к творчеству.

День детских изобретений отмечается 17 января, потому что приурочен к дате рождения Бенджамина Франклина (1706–1790) — американского государственного деятеля, философа, писателя. В возрасте 12 лет он придумал нечто вроде ласт для рук, которые позволяли при плавании двигаться быстрее, но основной вклад в науку внёс, конечно, во взрослом возрасте.

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года
Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

На самом деле многие из нас пользуются некоторыми вещами, не догадываясь, что те были изобретены детьми. Например, это меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля, батут и так далее. Чтобы сподвигнуть подрастающее поколение на реализацию своих самых смелых мыслей, и отмечается ежегодно День детских изобретений. В этот праздник обычно проходят различные выставки, конкурсы поделок, мастер-классы для юных творцов.

День музейного селфи

17 января отмечается День музейного селфи. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

17 января отмечается День музейного селфи. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

17 января в России можно отметить праздник, сочетающий модное увлечение и саморазвитие, — День музейного селфи.

  • Это международная акция, посвящённая развитию культуры.
  • Каждый год проводится в третью среду января.
  • В 2024 году выпадает на 17-е число месяца.
  • Цель — стимулировать посещение музеев по всему миру.

День музейного селфи — это праздник, задуманный в виде глобального флешмоба. Проект был запущен в 2014 году в Великобритании и приобрёл массовую популярность. Присоединиться к нему просто: нужно в третью среду января посетить любой музей и сделать там селфи, после чего поделиться этим снимком в соцсетях. Так можно внести вклад в своё культурное саморазвитие и стимулировать других к посещению подобных учреждений.

Плюсов у такого времяпрепровождения несколько. Например, музеи — отличное место для встреч с друзьями и знакомыми, ведь так осматривать выставки будет даже интереснее. Правда, эта акция не отменяет общих правил поведения в музеях: не следует трогать экспонаты, шуметь, фотографироваться со вспышкой или делать снимки там, где это запрещено. А ещё лучше не мешать другим посетителям.

В некоторых российских музеях сегодня проходят акции, посвящённые такому необычному празднику. Это стало уже доброй традицией.

Собор святых семидесяти апостолов

17 января отмечается Собор святых семидесяти апостолов. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

17 января отмечается Собор святых семидесяти апостолов. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

17 января православные в России отмечают праздник — Собор святых семидесяти апостолов. Предлагаем узнать о нём больше.

  • Это православный церковный праздник.
  • Ежегодно отмечается 17 января.
  • Был установлен, чтобы показать равенство каждого из 70 апостолов.

Апостолы от семидесяти — это последователи Иисуса Христа (кроме 12 главных апостолов и апостола Павла), которые проповедовали его учение в I веке. Избрал он их после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год своей земной жизни. При этом Христос дал семидесяти апостолам наставления, подобные тем, которые получили его 12 первых учеников.

По со­ше­ствии Свя­то­го Ду­ха семьдесят апостолов про­по­ве­до­ва­ли в раз­ных стра­нах, и неко­то­рые делали это вместе с апо­столами из 12. Например, свя­тые еван­ге­ли­сты Марк и Лу­ка, спо­движ­ник свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла Ти­мо­фей, уче­ник свя­то­го еван­ге­ли­ста Иоан­на Бо­го­сло­ва свя­той Про­хор. Мно­гие из них стали уз­ни­ка­ми за Хри­ста, приняли мученическую смерть.

Апостолы от семидесяти почитаются в православной и католической церкви с отдельными днями памяти, а в православии — ещё и соборно, то есть разом все, как в сегодняшний праздник. Он был установлен, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их.

Приметы 17 января

Память Зосимы Киликийского

17 января Русская православная церковь также чтит память Зосимы Киликийского — святого мученика, который жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Дометиан увидел старца, который ласково разговаривал с дикими зверями. Ему учили допрос — кто он и почему живёт в пустыне. Тот ответил, что он христианин и не может находиться в городе с врагами Господа. Дометиан разгневался и велел пытать старца, чтобы тот отрёкся от Христа. Зосима делать это отказался и скончался от перенесённых мучений.

Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024
Православные праздники в январе: Церковный календарь – 2024

Зосима-пчельник

В народе же в эту дату отмечали Зосимов день. Ещё праздник называли Зосима-пчельник, соотнося его с другим святым с таким именем — Зосимой Соловецким. Тот считался покровителем пчёл и пчеловодов. Полагалось, чтобы в этот день на столе обязательно был мёд или лакомства из него. Например, пряники или медовые конфеты. Ещё в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Они ходили от двора к двору и кричали: "Выходи, нечистая сила!" В этот день действовало несколько запретов. Например, нельзя было есть больше, чем нужно: боялись, что это затем опустошит кошелёк. Также не следовало давать в долг или собирать долги, иначе быть проблемам с деньгами.

Погодные приметы 17 января

  • Снегопад на Зосиму — летом будет много мёда.
  • Чистое небо с полной луной — к половодью.
  • Сильный мороз — к долгим холодам.
  • Тёплый день — и осень будет такой же.

Именинники 17 января

17 января именины может отмечать российский певец Денис Майданов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

17 января именины может отмечать российский певец Денис Майданов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024
День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024

Сегодня, 17 января, именины могут отмечать:

  • Семён;
  • Станислав;
  • Тимофей;
  • Денис;
  • Иосиф;
  • Трофим;
  • Филипп;
  • Клим;
  • Родион.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!