День нарушения новогодних обещаний, День музейного селфи, Зосима-пчельник: праздники и приметы 17 января На сегодняшний день, 17 января 2024 года, в России приходится несколько неофициальных праздников. Так, один из них посвящён судьбе новогодних обещаний, второй — юным изобретателям, а в третий проводится забавная музейная акция. 16 января, 21:01 17 января отмечается День нарушения новогодних обещаний. Обложка © Freepik / yanalya

День нарушения новогодних обещаний

17 января забавный праздник можно отметить в России и других странах — День нарушения новогодних обещаний (Ditch New Year`s Resolution Day). Несколько фактов о нём. Это международный неофициальный праздник.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 17 января.

Придуман, чтобы сократить бремя предпраздничных обещаний.

Уже не ясно, кто придумал в США праздник под названием День нарушения новогодних обещаний. Очевидно, он пришёлся многим по вкусу и стал интернациональным. Основная его идея — чтобы человек в этот день мог позволить себе нарушить обещание, данное перед Новым годом. Ведь, честно говоря, многие из нас из без того далеко не всё обещанное себе выполняют, а тут есть для этого "официальный" повод.

Вот и психологи говорят: если вы действительно чего-то хотите, вам не нужно ждать новогодней ночи. Данное перед боем курантов обещание вряд ли ценнее любого другого. Да и большинство новогодних обещаний не сбываются просто потому, что в них нет конкретики. Лучше отказаться от пустых слов и составить конкретный план с разбитием на мелкие шаги: так его будет проще выполнять. А ещё новогодняя ночь — это про большое количество приятных эмоций. Будучи в хорошем настроении, мы можем наобещать себе многое, даже несбыточное. А затем эти цели могут оказаться совсем "чужими". День нарушения новогодних обещаний — повод подумать обо всём этом.

День детских изобретений

17 января отмечается День детских изобретений. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

17 января в России отмечается добрый праздник под названием День детских изобретений (Kid Inventors’ Day). Рассказываем о нём. Это неформальный международный праздник.

Второе название — День детей-изобретателей.

Отмечается ежегодно 17 января.

Установлен, чтобы чествовать юных гениев и побуждать детей к творчеству.

День детских изобретений отмечается 17 января, потому что приурочен к дате рождения Бенджамина Франклина (1706–1790) — американского государственного деятеля, философа, писателя. В возрасте 12 лет он придумал нечто вроде ласт для рук, которые позволяли при плавании двигаться быстрее, но основной вклад в науку внёс, конечно, во взрослом возрасте.

На самом деле многие из нас пользуются некоторыми вещами, не догадываясь, что те были изобретены детьми. Например, это меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля, батут и так далее. Чтобы сподвигнуть подрастающее поколение на реализацию своих самых смелых мыслей, и отмечается ежегодно День детских изобретений. В этот праздник обычно проходят различные выставки, конкурсы поделок, мастер-классы для юных творцов.

День музейного селфи

17 января отмечается День музейного селфи. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

17 января в России можно отметить праздник, сочетающий модное увлечение и саморазвитие, — День музейного селфи. Это международная акция, посвящённая развитию культуры.

Каждый год проводится в третью среду января.

В 2024 году выпадает на 17-е число месяца.

Цель — стимулировать посещение музеев по всему миру.

День музейного селфи — это праздник, задуманный в виде глобального флешмоба. Проект был запущен в 2014 году в Великобритании и приобрёл массовую популярность. Присоединиться к нему просто: нужно в третью среду января посетить любой музей и сделать там селфи, после чего поделиться этим снимком в соцсетях. Так можно внести вклад в своё культурное саморазвитие и стимулировать других к посещению подобных учреждений.

Плюсов у такого времяпрепровождения несколько. Например, музеи — отличное место для встреч с друзьями и знакомыми, ведь так осматривать выставки будет даже интереснее. Правда, эта акция не отменяет общих правил поведения в музеях: не следует трогать экспонаты, шуметь, фотографироваться со вспышкой или делать снимки там, где это запрещено. А ещё лучше не мешать другим посетителям.

В некоторых российских музеях сегодня проходят акции, посвящённые такому необычному празднику. Это стало уже доброй традицией.

Собор святых семидесяти апостолов

17 января отмечается Собор святых семидесяти апостолов. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

17 января православные в России отмечают праздник — Собор святых семидесяти апостолов. Предлагаем узнать о нём больше. Это православный церковный праздник.

Ежегодно отмечается 17 января.

Был установлен, чтобы показать равенство каждого из 70 апостолов.

Апостолы от семидесяти — это последователи Иисуса Христа (кроме 12 главных апостолов и апостола Павла), которые проповедовали его учение в I веке. Избрал он их после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год своей земной жизни. При этом Христос дал семидесяти апостолам наставления, подобные тем, которые получили его 12 первых учеников.

По со­ше­ствии Свя­то­го Ду­ха семьдесят апостолов про­по­ве­до­ва­ли в раз­ных стра­нах, и неко­то­рые делали это вместе с апо­столами из 12. Например, свя­тые еван­ге­ли­сты Марк и Лу­ка, спо­движ­ник свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла Ти­мо­фей, уче­ник свя­то­го еван­ге­ли­ста Иоан­на Бо­го­сло­ва свя­той Про­хор. Мно­гие из них стали уз­ни­ка­ми за Хри­ста, приняли мученическую смерть.

Апостолы от семидесяти почитаются в православной и католической церкви с отдельными днями памяти, а в православии — ещё и соборно, то есть разом все, как в сегодняшний праздник. Он был установлен, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их.

Приметы 17 января

Память Зосимы Киликийского

17 января Русская православная церковь также чтит память Зосимы Киликийского — святого мученика, который жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Дометиан увидел старца, который ласково разговаривал с дикими зверями. Ему учили допрос — кто он и почему живёт в пустыне. Тот ответил, что он христианин и не может находиться в городе с врагами Господа. Дометиан разгневался и велел пытать старца, чтобы тот отрёкся от Христа. Зосима делать это отказался и скончался от перенесённых мучений.

Зосима-пчельник

В народе же в эту дату отмечали Зосимов день. Ещё праздник называли Зосима-пчельник, соотнося его с другим святым с таким именем — Зосимой Соловецким. Тот считался покровителем пчёл и пчеловодов. Полагалось, чтобы в этот день на столе обязательно был мёд или лакомства из него. Например, пряники или медовые конфеты. Ещё в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Они ходили от двора к двору и кричали: "Выходи, нечистая сила!" В этот день действовало несколько запретов. Например, нельзя было есть больше, чем нужно: боялись, что это затем опустошит кошелёк. Также не следовало давать в долг или собирать долги, иначе быть проблемам с деньгами.

Погодные приметы 17 января

Снегопад на Зосиму — летом будет много мёда.

Чистое небо с полной луной — к половодью.

Сильный мороз — к долгим холодам.

Тёплый день — и осень будет такой же.

Именинники 17 января

17 января именины может отмечать российский певец Денис Майданов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 17 января, именины могут отмечать: Семён;

Станислав;

Тимофей;

Денис;

Иосиф;

Трофим;

Филипп;

Клим;

Родион. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев